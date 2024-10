Em um trabalho da Inteligência da Polícia Civil, um homem, de 72 anos, Pedro Marques Motta, que estava foragido há 18 anos, foi preso foi preso na tarde desse domingo (13/10), na zona rural de Santa Cruz de Cabrália, na Bahia.

Ele é condenado a 23 anos e quatro meses de prisão pelo assassinato de um comerciante, e uma tentativa de feminicídio, ambos em Cataguases, na Zona da Mata mineira, em 2006.









O comerciante morto era dono de um restaurante. O criminoso era um dos alvos selecionados pelo Ministério Público para integrar o projeto 'MPMG Busca' e era procurado desde 2021, quando ocorreu o julgamento dele.







O mandado de prisão foi cumprido por policiais que integram o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar (Caocrim), do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber) e do Gabinete de Segurança e Inteligência (GSI), todos do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Há uma semana, uma equipe de policiais civis se deslocou para o interior da Bahia, porque levantamentos do setor de Inteligência apontavam a presença de Pedro naquele estado.

Depois de mais de três mil quilômetros de percurso por diversas cidades e povoados, Pedro Motta foi preso em uma residência na zona rural de Santa Cruz de Cabrália e levado para a delegacia local.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O MPMG está solicitando a transferência de Pedro Motta para Minas Gerais na próxima semana.