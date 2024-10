A ocorrência de dois novos casos de Candida auris, conhecido como superfungo, foram confirmados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta segunda-feira (14/10). Com esses dois episódios, o total de casos na capital mineira chega a três.





Além dos confirmados, há outras 24 pessoas sendo acompanhadas por terem tido contato com os infectados. De acordo com o executivo municipal, a investigação dos casos está sendo feita pelo Hospital João XXIII, de gestão da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), com acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).





O primeiro paciente infectado pelo fungo este ano em BH recebeu alta do Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de BH, no dia 27 de setembro. Na época, a instituição tomou as medidas de controle e manejo necessárias para proteção dos demais pacientes e profissionais da unidade, como testes para detecção de novos casos e isolamento de casos suspeitos.





O Estado de Minas entrou em contato com a Fhemig e com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para verificar quando o primeiro caso de superfungo na capital mineira foi detectado e qual o balanço no estado, mas não obteve respostas até a publicação desta reportagem.





'Superfungo'

Conhecido como “superfungo”, o Candida Auris traz preocupações por sua disseminação e resistência aos medicamentos antifúngicos. Ele pode ser transmitido de pessoa para pessoa, por contato em superfícies contaminadas ou até com os fluidos biológicos de pacientes infectados ou colonizados.



Um dos pontos de alerta sobre o fungo é que ele pode permanecer no ambiente por longos períodos, podendo chegar a meses, e é resistente a diversos tipos de desinfetantes e mesmo a temperaturas elevadas.

Segundo a Anvisa, o superfungo pode causar infecção de corrente sanguínea e outras infecções invasivas, podendo ser fatal, principalmente em pacientes imunodeprimidos ou com comorbidades. Entre os sintomas estão febre, calafrios, dores e até a morte.

O fungo pode sobreviver na pele ou nas mucosas de um indivíduo sadio sem causar problemas à saúde e, por isso, pode ser levado de um lugar diferente para o hospital. Pessoas hospitalizadas por razões distintas podem ter contato com o microrganismo e serem infectadas, já que estão com o sistema imunológico fragilizado e expostas a antibióticos e procedimentos médicos invasivos.

A utilização de dispositivos médicos permanentes que perfuram a pele, como cateteres venosos centrais, podem ser porta de entrada para o fungo na corrente sanguínea. Uma vez no sangue, é comum que se dissemine para outros órgãos e cause candidíase invasiva, ou seja, uma infecção generalizada. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a taxa de mortalidade da candidíase invasiva varia de 29% a 53%.

No entanto, muitos dos infectados são assintomáticos, o que dificulta o diagnóstico. Segundo o infectologista Carlos Starling, por não apresentar sintomas evidentes, a detecção acontece de forma ocasional, quando o paciente está dentro do contexto hospitalar, internado, seja qual for o motivo. Ele explica que o diagnóstico pode acontecer quando o paciente é submetido a um exame com coleta de material por uma infecção qualquer.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice