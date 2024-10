O prazo para agendamentos de eventos no último trimestre deste ano na Praça Rui Barbosa, conhecida como a Praça da Estação, no Centro de BH, vai até esta terça-feira (15/10). Os interessados deverão apresentar as propostas por meio do serviço Consulta Prévia de Evento, no Portal de Serviços da Prefeitura de BH (PBH).





O chamamento público foi divulgado na última quinta-feira (10/10), no Diário Oficial do Município (DOM).

O público deverá ser de, no máximo, 15 mil pessoas por dia. Sendo assim, o interessado deve antecipar a distribuição gratuita de ingressos como forma de controle do limite de espectadores.

O local – que foi reaberto em setembro após quase um ano fechado para reformas – é um importante espaço público no centro da capital mineira, além de cenário para vários eventos da cidade.







As datas disponíveis estão entre 18 de outubro e 31 de dezembro, mas é importante ressaltar que a praça já está reservada no dia 24 de novembro, para a edição especial do “BH Mais Feliz”, e nos períodos de 6 a 8 e 12 a 15 de dezembro, para as comemorações do aniversário de Belo Horizonte.





Caso ocorram pedidos coincidentes, a Comissão de Agendamentos de Eventos fará a análise e deliberação.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa