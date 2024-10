A quadrilha, que atua em diversos estados do Brasil, é suspeita de causar prejuízos milionários a empresas do setor

Um homem de 34 anos, suspeito de estelionato no Rio Grande do Norte (RN), foi preso em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, nesta segunda-feira (14/10). Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em golpes com máquilas agrícolas.





A operação, denominada "Rota das Máquinas", foi coordenada pelo Núcleo de Investigação Qualificada (NIQ) da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), com apoio da 59ª Delegacia de Polícia de Macau e da Agência de Inteligência Policial da Delegacia Regional de Divinópolis.





De acordo com as investigações, os integrantes do grupo alugavam máquinas de alto valor sob o pretexto de que eram empresários e utilizariam os equipamentos em obras. Após receber os equipamentos, os criminosos desapareciam com eles.





A quadrilha, que atua em diversos estados do Brasil, é suspeita de causar prejuízos milionários a empresas do setor. O valor exato não foi informado. No dia 4 de setembro, a PCRN já havia detido outro membro do grupo em Mossoró (RN).





Mandados de prisão

Durante a operação, a polícia cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. O suspeito foi levado à delegacia de Polícia Civil de Divinópolis para os procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no esquema. A Polícia Civil solicita a colaboração da população, que pode fornecer informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.