Uberlândia, no Triângulo Mineiro, registrou uma série de ataques a ônibus do transporte público, com cinco incidentes em menos de 24 horas. Entre domingo e a manhã desta segunda-feira (14/10), quatro veículos foram incendiados e um apedrejado, mas até o momento ninguém foi preso e a motivação para os ataques ainda não foi oficialmente divulgada pelas autoridades.

O ataque mais grave ocorreu nesta segunda-feira no Bairro Santa Rosa, onde sete homens armados renderam o motorista de um ônibus que ia para o Terminal Central. Após forçá-lo a descer, o grupo incendiou o veículo, que também atingiu duas casas e a rede elétrica, deixando a população sem energia.

Outros incidentes ocorreram no domingo, incluindo três carros queimados no pátio do Terminal Santa Luzia, e um ônibus da linha A 601, que foi abordado por dois homens em uma moto no Bairro Morumbi e também incendiado. As chamas foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar aumentou o patrulhamento na cidade para prevenir novos ataques e está investigando a motivação por trás das ações criminosas. Em nota, a PM ressaltou que está trabalhando com outros órgãos de segurança pública para identificar os responsáveis pelos crimes.

Esse tipo de ataque coordenado não era registrado na cidade desde 2018, quando mais de 10 incidentes semelhantes ocorreram entre abril e junho, relacionados a uma facção criminosa que pressionava as autoridades sobre condições no presídio local.