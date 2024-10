Um acidente envolvendo duas carretas e uma moto causou retenção no trânsito da BR-040, no Km 514, em Ribeirão das Neves, sentido Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma ambulância do SAMU foi deslocada para o atendimento de uma vítima, com possibilidade de óbito.

A Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais (PRF-MG) informou que os motoristas estão utilizando o acostamento para passar pelo local.

Matéria em atualização.



