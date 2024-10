Neste domingo (13/10), o céu fica parcialmente nublado a nublado em Belo Horizonte, com possibilidade de chuvas, acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.



Na capital mineira, a temperatura mínima neste domingo foi de 17,7°C e a máxima prevista é de 30 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.



Segundo a Coordenadoria Estadual de defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), "as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável com chuvas, por vezes fortes, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento em todas as regiões do estado de Minas Gerais, por causa do rápido avanço de uma frente fria sobre o Sudeste do país. Há previsão de chuva com acentuado volume, sobretudo, no Oeste, Sul, Centro e Triângulo Mineiro. Na capital e Grande BH pode chover forte".

Até o momento as chuvas fortes trouxeram prejuízos suficientes para que uma cidade decretasse situação de emergência, Brasópolis, no Sul de Minas, segundo a Cedec-MG.

O município de Douradoquara, no Triângulo mineiro, foi atingido por fortes chuvas com vendaval no dia 11 de outubro (sexta-feira), ocasionando interrupção no fornecimento de energia elétrica.

"Houve queda de árvores, devido a intensidade dos ventos, seis postes caíram na região rural do distrito de Chapada das Perdizes. Houve também queda de uma árvore de médio porte na rodovia LMG-741, na altura do KM09", informou a Cedec-MG.

Ainda de acordo com a Cedec-MG, há 14 desabrigados e 28 desalojados em Minas Gerais devido às chuvas.