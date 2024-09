Volta a chover em Minas Gerais nesta quarta-feira (18/9). Juiz de Fora, na Zona da Mata; Barbacena, no Campos das Vertentes; Almenara, no Vale do Jequitinhonha e Rio Pardo de Minas, no Norte do estado, registraram chuva na manhã de hoje. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o meteorologista do Instituto Claudemir de Azevedo, a chuva isolada ocorre em função de uma massa de ar frio que atua no litoral do país. “Hoje estamos com uma condição de ventos mais oceânicos, ventos úmidos que chegam do mar proporcionando aumento das nuvens em toda a faixa Leste de Minas Gerais, causando essas chuvas isoladas. Na faixa Oeste, Triângulo, Norte e Noroeste do estado, o ar mais seco e quente mantém o tempo parcialmente nublado e, devido à elevação das temperaturas e ao aumento da umidade, podem ocorrer chuvas isoladas”, explica.





Belo Horizonte e a região metropolitana amanheceram com o céu nublado, também influenciados pela circulação de ventos do oceano. Conforme Claudemir, pode ocorrer chuva, mas rápida e isolada. “À tarde, a tendência é que temos a possibilidade de chuvas isoladas na capital mineira e região metropolitana também, porém são chuvas rápidas e isoladas”, relata.

BH é a capital brasileira com o maior número de dias sem chuvas, são mais de 151 dias sem precipitações. A previsão para hoje (18/9) é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada e rápida no período da tarde.

