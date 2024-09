Uma operação contra o tráfico de pessoas e a redução à condição análoga à de escravo cumpre três mandados em Minas Gerais e em São Paulo na manhã desta quarta-feira (18/9).





Segundo a PF, três mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da Justiça Federal de São Sebastião do Paraíso, estão sendo cumpridos na cidade de Ibiraci, no Sul do estado, e nas cidades de Franca e Pontalinda, no estado de São Paulo.





A investigação começou depois que um relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) revelou indícios de que os investigados estavam recrutando trabalhadores da região norte e nordeste do país, mediante fraude, para trabalho em condições precárias em Minas Gerais e São Paulo.

Foi descoberto, ainda, que um dos envolvidos já foi denunciado pela mesma prática, no mesmo local, em 2023, sendo que, na segunda fiscalização efetuada pelo MTE, foram identificados 27 trabalhadores em condições análogas às de escravo.

Ainda de acordo com a PF, os envolvidos poderão responder pelos crimes de redução à condição análoga à de escravo, tráfico de pessoas e associação criminosa, cujas penas máximas somadas chegam a 19 anos de prisão.