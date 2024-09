Incêndio foi iniciado na noite do último dia 8 e foi controlado na manhã do dia seguinte

Um homem, de 34 anos, foi indiciado e preso nessa terça-feira (17/9), por atear fogo em uma mata de proteção ambiental em Itabirito, Região Central de Minas.





A mata incendiada fica localizada em região central e habitada, contígua a duas instituições de acolhimento de idosos e de crianças e adolescentes, no bairro Monte Sinai de Itabirito.





Segundo a Polícia Civil, o incêndio ocorreu no último dia 8, por volta das 20h, e foi erradicado às 7h30 do dia seguinte pela Brigada Municipal. Pouco depois, a Guarda Civil Municipal (GCM) esteve no local para registrar a ocorrência. O boletim, bem como fotos e informações colhidas, foram entregues à Delegacia de Polícia Civil em Itabirito, que deu início às investigações.





A perícia da PC foi acionada, testemunhas ouvidas e, após identificação, o suspeito foi intimado a comparecer à delegacia. De acordo com o delegado Marcelo Teotônio de Castro, inicialmente, o homem negou os fatos, mas, diante das informações levantadas pela equipe policial, acabou confessando.

“Ele alegou que após deixar a enteada na instituição, por estar sob efeito de entorpecente e revoltado consigo mesmo, decidiu atear fogo na mata próxima. Ainda declarou que depois do ato foi para casa e, ao perceber a repercussão do crime e saber que estava sendo procurado pelos investigadores, queimou as roupas que usou naquele momento no intuito de eliminar provas”, detalha Castro.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça com representação pela prisão preventiva do investigado. Finalizado o cumprimento do mandado expedido, o homem foi conduzido ao sistema prisional.