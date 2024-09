Um homem, de 50 anos, morreu e outro, de 42, ficou ferido em uma briga na noite dessa terça-feira (17/9), no bairro Parque Jardim Industrial, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de briga com faca. No endereço, dois homens foram encontrados caídos ao solo com ferimentos pelo corpo.

Uma moradora da região relatou que escutou barulho de briga, foi até a janela de casa verificar a situação e viu os dois homens caídos em via pública.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte de um deles ainda no local. O outro foi socorrido pela polícia e encaminhado para atendimento médico.

Durante diligências, a polícia identificou um suspeito, que foi reconhecido pela vítima ferida. Depois da briga, o suspeito fugiu em um Volkswagen Gol prata. Ele ainda não foi localizado.