De acordo com a prefeitura de Uberaba, o estresse hídrico dos rios que abastecem os reservatórios é um dos motivos para o decreto de emergência

A prefeitura de Uberaba, município localizado no Triângulo Mineiro, declarou situação de emergência por desabastecimento de água tratada nessa segunda-feira (16/9). A Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) informou que os níveis do reservatório de água caíram de 53% para 20% entre a meia noite e 16h desta terça-feira (17/9).

Diante da situação, a autarquia responsável pelo tratamento de água da cidade fechou todos os reservatórios às 16h desta tarde. O fechamento emergencial vai se manter por 12 horas, “para evitar um colapso”, como definiu a Codau.





A companhia também afirmou que “somente fazendo economia permanente de água nestes dias será possível voltar a ter estabilidade do abastecimento”.





A Prefeitura de Uberaba, no decreto de emergência, esclareceu que a medida foi tomada diante da estiagem que atinge o município e o estresse hídrico dos rios que abastecem os reservatórios. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a última vez que choveu em Uberaba foi no dia 13 de abril.





O decreto reforça também que infratores das normas de controle do desperdício de água potável estão sujeitos a advertência e multa, no valor de uma Unidade Fiscal do município, o equivalente a R$ 379,87. A lei que dispõe sobre esse tema considerada desperdício de água os atos de “regar jardins, lavar calçadas, ruas e veículos utilizando mangueira ou outro utensílio que permita o escoamento contínuo de água e deixar água tratada correndo continuamente pela rua”.

