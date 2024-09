O homem que confessou ter matado um casal de idosos e o bisneto deles, de apenas 2 anos, foi condenado a mais de cem anos de prisão nesta terça-feira (17/9). O crime aconteceu em Gurinhatã, no Triângulo Mineiro, em 2021.

O réu, Valtenir Alves de Souza, foi julgado em Ituiutaba, também no Triângulo. Contra pesava o crime de triplo homicídio, que foi agravado com três qualificadoras: motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas.

A pena estabelecida foi de 108 anos em regime fechado. Ele já havia confessado as mortes para a Polícia Civil, ainda na fase de inquérito, e voltou a confirmar os assassinatos durante o júri.

As vítimas, João Batista Inácio, de 65 anos, e Divanilda Maria Inácio, de 61, foram mortas, em novembro de 2021, em uma fazenda a dois quilômetros da cidade de Gurinhatã. Valtenir era vizinho da propriedade. De acordo com a Polícia Civil, o réu assassinou o casal de idosos e o bisneto deles por causa de uma cobrança de gasolina. Ele teria pedido o combustível a João Batista dias antes do crime depois que o carro parou por falta de gasolina.

João Batista Inácio, de 65 anos, foi assassinado com golpes de machado nas costas e um tiro na cabeça. A esposa dele, Divanilda Maria Inácio, de 61, foi esfaqueada no abdome e também teve a genitália mutilada pelo assassino. O bisneto do casal, de 2 anos, tinha um corte profundo no pescoço.

À época, Valtenir Alves fugiu, mas acabou preso no trevo de Cachoeira Alta (GO), ao tentar uma carona para a rodoviária da cidade.