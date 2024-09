Mais um incêndio criminoso foi flagrado em Minas Gerais. Graças a câmeras do sistema Olho Vivo, um homem, de 43 anos, foi flagrado colocando fogo no Bosque Carbono Consciente, mata próxima ao campus da Universidade Federal de Viçosa, na Zona da Mata, no último domingo (15/9). Ele foi identificado e preso nessa segunda (16/9).

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas.





Segundo a Polícia Militar (PM), a corporação recebeu uma denúncia de incêndio. Imediatamente, a PM solicitou à universidade as imagens das câmeras de segurança do sistema “Olho Vivo”.

Nas imagens, é possível visualizar o rosto dele, o que possibilitou a identificação.

Os policiais militares localizaram o endereço do suspeito. O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Paranaíba, onde foi autuado em flagrante. O veículo foi apreendido.