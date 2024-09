Um casal foi preso em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, depois de uma criança de apenas 3 anos ser encontrada inconsciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informou a Polícia Militar do município nesta segunda-feira (16/9). As prisões da mãe, de 19 anos, e do padrasto, de 25, aconteceram na manhã do último domingo (15/6).

O menino deu entrada no Hospital Márcio Cunha, no município, com diversos hematomas pelo corpo, indicando possíveis maus-tratos, e está intubado em estado grave na ala pediátrica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade de saúde, segundo apurado e divulgado pela PM no fim da tarde.

Diante do cenário suspeito ao efetuar o socorro da criança, o Samu acionou a Polícia Militar. Conforme a PM, a mãe alegou que no sábado (14/9), por volta das 13h15, o filho caiu da escada que dá acesso à residência e sofreu algumas escoriações. A mulher relatou ainda que o menino teve sangramentos no joelho e queixo, sendo necessária a limpeza dos ferimentos. Naquele momento, o padrasto estaria trabalhando.

A mãe relatou ainda que, no domingo, no período da manhã, enquanto a criança estava no banheiro, saiu para pegar uma toalha e, ao retornar, encontrou a criança caída no chão, com a boca espumando, o corpo mole e inconsciente.

O padrasto, então, a pegou no colo e a levou até a cama. Apesar dos esforços, a criança continuou desacordada e, nesse momento, o socorro foi acionado. Posteriormente, a mãe confessou que na sexta-feira deu “uma chinelada” na criança, afirmou a PM.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O Conselho Tutelar também foi acionado e está acompanhando a ocorrência, pois o casal tem um filho de 7 meses que ficou sob os cuidados de uma testemunha. A Polícia Civil vai investigar o caso.