As investigações erão conduzidas pela Polícia Civil de Pedro Leopoldo

As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas de dois homens, já identificados, mas que estão foragidos, autores do assassinato de M. A. P., de 29 anos, conhecida por Maicson, que foi com tiros na cabeça e pescoço, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





As primeiras informações de policiais militares, dão conta de que o crime, possivelmente tenha acontecido por motivos banais, uma vez que a vítima caminhava pela rua, cambaleante, mexendo com as pessoas e chegando a fazer ameaças de morte a algumas delas.







Foi quando surgiu uma motocicleta, com dois ocupantes e o garupeiro, que tinha um revólver em uma das mãos, atirou em direção à vítima, e em seguida, a dupla fugiu.





Depois de conseguirem identificar a vítima, uma testemunha deu informações que levou à possível identificação de um dos autores do crime. E a partir do nome, que é mantido em sigilo, os policiais chegaram ao endereço desse suspeito.





Foram até a casa, mas não encontraram ninguém, mas conseguiram a identificação do segundo suspeito. Um parente da vítima contou que Maicson tinha estado em sua casa, à tarde, e que mostrava estar embriagado. Lá conversaram durante um tempo e Maicson se despediu,dizendo que iria para casa.

As investigações estão a cargo de policiais da Delegacia de Homicídios de Pedro Leopoldo. Já se sabe que Maicson tinha passagens pela polícia por roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo.