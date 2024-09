A guerra do tráfico de drogas é a principal suspeita das polícias Civil e Militar para o assassinato de Iram Rodrigues de Lima, de 45 anos, ocorrido na mesa de um bar, na Rua Geraldo Ferreira de Abreu, Bairro Jardim Guanabara, Região Norte de Belo Horizonte, enquanto ele estava sentado à mesa, tomando cerveja com um conhecido.





O crime ocorreu na noite de sexta-feira (13/9). Segundo testemunhas, Iram aparentava tranquilidade e conversava com as pessoas à sua volta. De repente, uma motocicleta surgiu, subiu no passeio, se aproximou da mesa e o garupa atirou contra Iram.

Logo após os disparos, a motocicleta fugiu em alta velocidade. O homem que estava na mesa com a vítima, que ficou caída no chão, assustado, correu para o interior do bar.

Os tiros, segundo os policiais militares, foram na cabeça, o que foi confirmado pela perícia da Polícia Civil. No total, foram encontradas 10 cápsulas de revólver.

A Polícia Civil capturou imagens dos ocupantes da motocicleta por meio da câmera de segurança do bar. O caso está sendo investigado por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).