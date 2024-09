Morador de Rua passou a noite no Galpão do Produtor, em Patos de Minas

O aumento dos moradores em situação de rua acontece não só nas capitais. Também no interior de Minas são vistos casos envolvendo essas pessoas, esquecidas pela sociedade. Crimes, em especial, começam a ser registrados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





No Bairro Lagoa Grande, em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro, um homem de 33 anos foi esfaqueado enquanto dormia no Galpão do Produtor. A vítima foi encontrada ferida na manhã desta terça-feira (10/9), socorrida por populares e levada ao Hospital Regional Antônio Dias.

O homem contou a policiais militares que é morador em situação de rua e que tinha feito uso de drogas durante a noite, tendo dormido no local.

Somente pela manhã, ao acordar, percebeu que estava sangrando nas costas. Ele gritou por socorro, pedindo ajuda. Testemunhas acionaram o Samu.





Os paramédicos encontraram duas perfurações nas costas, na região da escapula, de aproximadamente dois centímetros, cada. O homem estava estável e alerta.





A vítima disse não lembrar o que tinha acontecido e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que tenta descobrir quem cometeu o crime.