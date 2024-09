Construção com mais de 280 anos de história está situada no povoado do Socorro, na zona de evacuação da barragem de Gongo Soco

Medidas emergenciais para prevenção de incêndios no entorno da Igreja Mãe Augusta do Socorro, erguida em 1737, foram adotadas em operação realizada nesta sexta-feira (13/9). A ação foi deflagrada por equipes do Corpo de Bombeiros, do Ministério Público e da Defesa Civil. A igreja está localizada no povoado do Socorro, na zona de evacuação da barragem de Gongo Soco, em Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais.

Visando à preservação da construção com mais de 280 anos de história, as equipes realizaram no entorno da igreja um aceiro – ou seja, uma roçada da vegetação para tornar as áreas marginais da construção livres do fogo, caso um incêndio atinja a região.

Nas últimas semanas, houve proliferação de incêndios na região, o que motivou a decretação de calamidade pública no município, explicou o Ministério Público.





Agora, um acordo celebrado com a empresa Vale prevê medidas a serem tomadas para continuidade da proteção ao patrimônio histórico e cultural.