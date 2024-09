Imagens registram dezenas de peixes mortos boiando no Rio Casca, na Zona da Mata mineira. A Polícia Ambiental foi acionada e identificou vazamento na tubulação de vinhaça, resíduo proveniente da destilação do caldo de cana-de-açúcar. Novas análises serão feitas para verificar se a causa é essa.





Acionada, a polícia encontrou diversos peixes mortos já em processo de decomposição na margem do Ribeirão das Bandeiras, que deságua no Rio Casca. De acordo com boletim de ocorrência da polícia ambiental, no local, foram avistadas tubulações metálicas, provenientes da usina de açúcar e etanol na área.





“Foi identificado um vazamento na tubulação de vinhaça sob o Ribeirão Bandeiras. Nesse ponto, a água apresentava alteração de coloração em comparação ao restante do corpo hídrico”, consta no boletim. A guarnição se deslocou à usina, e funcionários relataram que desconheciam a ocorrência de vazamentos e morte de peixes nas proximidades.





Diante disso, foi realizado o acionamento do núcleo de emergência ambiental, que informou que o contato do vinhaça com a fauna aquática poderia provocar a mortalidade. Novas análises serão feitas para verificar se a causa é essa.





“Foi determinada a suspensão do bombeamento do efluente, para que possam ser reparados os tubos e danos ambientais”, informou também o boletim.





Tuthi Salles conta que o mau cheiro proveniente dos peixes mortos está atingindo os municípios ao redor. O vereador diz que os animais boiando começaram a aparecer há três dias.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata