Desafio do desodorante: Velório e enterro de Sarah serão nesta segunda (14/4)

O corpo de Sarah Raissa Pereira de Castro, de 8 anos, que morreu após inalar spray de desodorante, cumprindo um desafio da internet, será velado nesta segunda-feira (14/4), às 14h, na Capela 4 do Cemitério Taguatinga.

A menina estava internada desde a última quarta-feira (10/4), quando deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia com parada cardiorrespiratória. Apesar de a morte cerebral ter sido constatada no mesmo dia da interação, a declaração oficial da morte ocorreu nesse domingo (13/4).

O caso é investigado pela 15ª Delegacia de Polícia (centro de Ceilândia), que instaurou um inquérito. A polícia busca determinar como a criança teve acesso ao desafio e identificar o responsável pela divulgação do conteúdo.

Caso seja comprovado dolo ou negligência grave, o autor poderá ser indiciado por homicídio duplamente qualificado, cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão.

Velório de criança morta por "desafio do desodorante" será nesta segunda