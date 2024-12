Kamila Vitória Aparecida tinha apenas 12 anos e foi morta por bala perdida quando estava na quadra de uma praça no Rio de Janeiro

Uma menina de 12 anos foi baleada e morreu na noite desta quinta-feira (5), na Favela do Guarda, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. A Delegacia de Homicídios da capital está investigando a morte.

De acordo com testemunhas, traficantes tentaram invadir a área dominada pela milícia mais uma vez. No momento, Kamila Vitória Aparecida estaria em uma praça, quando os criminosos passaram atirando.

A jovem, que foi atingida em uma das pernas, na veia femoral, foi socorrida no Hospital Salgado Filho, no Méier, passou por cirurgia, sem sucesso. Um morador atingido por tiro de raspão no braço foi encaminhado para a mesma unidade.

O policiamento está reforçado na comunidade do Guarda.

Número de adolescentes baleados sobe no Grande Rio

Com a morte da jovem Kamila, o Instituto Fogo Cruzado contabiliza 34 adolescentes baleados na Região Metropolitana do Rio em 2024. Destes, 16 morreram e 18 ficaram feridos.