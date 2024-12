RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Uma estudante de 17 anos atirou no rosto de um aluno de 16 anos dentro de uma escola particular de Teresina na manhã desta quarta-feira (4). O estado de saúde do garoto é grave. A vítima está internada no Hospital de Urgência de Teresina.





A jovem que atirou foi apreendida pela Polícia Civil do Piauí. Durante o depoimento, ela se manteve em silêncio e foi encaminhada para a Delegacia do Menor Infrator.





Ela e o o aluno baleado estudam na mesma sala do Colégio CPI, localizado no centro da capital piauiense. Os disparos aconteceram enquanto eles estavam no refeitório da escola.





Uma arma do tipo pistola e uma faca foram encontradas na bolsa da estudante. De acordo com a Polícia Militar, a arma de fogo pertence ao pai dela, que é policial militar. A Polícia Civil vai abrir uma investigação para apurar o caso.





Em nota, o Colégio CPI externou "profunda consternação" pelo ocorrido, disse que prestou socorro à vítima e que concede assistência ao aluno que levou o tiro.

A instituição de ensino suspendeu as atividades nesta quarta-feira e disse que vai colaborar com as autoridades na investigação dos fatos.

Leia a íntegra da nota do Colégio CPI:

Nota de Esclarecimento



O Colégio CPI vem a público manifestar profunda consternação diante do lamentável ocorrido nesta manhã entre dois alunos.



Imediatamente após o incidente, prestamos o devido socorro à vítima, que foi encaminhada ao hospital e está recebendo toda a assistência necessária. Reforçamos nosso compromisso em colaborar integralmente com as autoridades competentes, que já estão apurando os fatos, e tomaremos todas as medidas.



Neste momento, intensificamos nossas ações internas para garantir um ambiente ainda mais seguro e acolhedor para todos.



Agradecemos a compreensão e confiança das famílias e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Seguiremos empenhados em acompanhar de perto a recuperação do aluno e a investigação deste episódio, sempre priorizando a verdade e a serenidade.



Em tempo, informamos que as atividades escolares e festivas estão suspensas no dia de hoje.



Teresina, 4 de dezembro



Atenciosamente,

Colégio CPI