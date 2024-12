Um grave acidente envolvendo pelo menos nove veículos chamou atenção de quem passava pela RJ-130, na altura do bairro Bonsucesso, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, na tarde desta segunda-feira (2). O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e bateu em carros estacionados em uma agência de veículos na beira da estrada.







Pelas imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar os veículos amontoados, alguns esmagados pelo caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o condutor do caminhão, identificado como Valdinei Noribato, de 51 anos. Ele foi levado para a Clínica Constantino Otaviano, em Teresópolis. Não há informações sobre o quadro de saúde dele.



Acidente com morte em São Gonçalo





Uma pessoa morreu após uma colisão traseira entre caminhão e carro na BR-101, altura de São Gonçalo, na madrugada de hoje. O acidente aconteceu por volta das 5h, na pista sentido Espírito Santo.

Equipes da Arteris Fluminense atuaram na ocorrência e atenderam duas vítimas sem ferimentos, que estavam no caminhão. O condutor do veículo de passeio morreu no local. Uma perícia foi realizada no trecho.





Até a publicação desta reportagem, o carro e o caminhão ainda não haviam sido removidos da estrada.