Uma criança de 4 anos foi amarrada com pano a uma cadeira por uma funcionária de uma escola em Itaquaquecetuba, em São Paulo. O caso foi denunciado pela mãe do menino na quarta-feira (27/11) e é investigado pela Polícia Civil.

No boletim de ocorrência, a mãe contou que o filho começou a ter pesadelos em que gritava "sai tia" e que ele não queria mais ir para a escola. O Colégio Criativa, onde a criança estudava, informou que a funcionária foi demitida por justa causa.





A unidade escolar também disse que o caso está sendo apurado pela direção com a seriedade necessária a fim de que as medidas pertinentes possam ser tomadas. "O Colégio prestará ao poder público todas as informações pertinentes, bem como apoiará as ações de investigação para que os envolvidos sejam responsabilizados por suas atitudes e decisões", frisa.



Em nota, a Secretaria de Segurança Pública pontuou um inquérito policial instaurado na Delegacia de Itaquaquecetuba e que a autoridade policial já ouviu a mãe da vítima. Outros envolvidos prestarão depoimento nos próximos dias. "Diligências são realizadas para o total esclarecimento dos fatos e as devidas responsabilizações", diz a pasta.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Veja a nota do Colégio Criativa na íntegra:

Prezados pais, responsáveis e comunidade escolar,

Tomou-se conhecimento de uma notícia envolvendo uma conduta inadequada de uma ex-funcionária do nosso Colégio.

Em respeito ao compromisso com a comunidade acadêmica envolvendo pais, alunos e funcionários, reiteramos nosso posicionamento em prol da transparência, responsabilidade, segurança e bem-estar dos alunos.



O fato noticiado está sendo averiguado pela direção com a seriedade necessária a fim de que as medidas pertinentes possam ser tomadas. O Colégio prestará ao poder público todas as informações pertinentes, bem como apoiará as ações de investigação para que os envolvidos sejam responsabilizados por suas atitudes e decisões.

Esclarecemos que, em razão do quanto foi apurado até o momento, a direção do Colégio procedeu o desligamento de uma funcionária, por justa causa.



Ressaltamos que não compactuamos, em hipótese alguma, com atitudes que não estejam alinhadas aos valores éticos e educacionais que sempre nortearam nossa instituição. Nosso compromisso é sempre com a segurança, o bem-estar e a formação de nossos alunos em um ambiente de respeito e integridade.



Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e agradecemos a confiança em nosso Colégio.