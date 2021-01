Vacina: empregados que a recusarem podem ser demitidos por justa causa

Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmar a aprovação para usodas vacinas CoronaVac e AstraZeneca no domingo, dia 17, já teve largada o início oficial da campanha de imunização do governo federal contra a COVID-19.

Em meio a uma onda negacionista no Brasil em relação às vacinas, os brasileiros não podem ser obrigados a participar da campanha de imunização, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os cidadãos que recusarem a vacina estarão sujeitos a sanções previstas em lei, como multas e impedimentos de frequentar determinados lugares.

No âmbito da, o empregado que se recusar a tomar a vacina pode ser demitidopor justa causa, já que estará trazendo riscos sanitários para os colegas.De acordo com o advogado especialista em direito e processo do trabalho Rafael Camargo Felisbino, ao funcionário em questão, mas é recomendável que haja uma tentativa de conversa antes de medidas mais definitivas.