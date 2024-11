Foragido da Justiça após não retornar ao presídio depois do benefício da "saidinha", um homem identificado como Paulo Renato dos Santos, de 40 anos, invadiu o shopping Conjunto Nacional, em Brasília (DF), feriu três pessoas e destruiu um quiosque, na noite dessa quarta-feira (27/11).

Paulo entrou no shopping portando um estilete por volta das 20h, gritando e fazendo ameaças. Um estudante, ao tentar conter o homem, acabou ferido no pescoço. Depois, Paulo invadiu um restaurante e agrediu um segurança na cabeça com uma cadeira. Na confusão, ao tentar fugir, quebrou televisores e danificou um quiosque.









Ao chegar no local, a Polícia Militar encontrou o homem imobilizado por cinco pessoas. As vítimas atacadas por Paulo foram atendidas e encaminhadas para o Hospital de Base. Os dois se recuperam bem. A equipe médica do hospital de Base relatou que o corte sofrido pelo estudante ficou a poucos milímetros de atingir a artéria jugular, o que poderia ser fatal.

Na delegacia, o homem mordeu a coxa de um policial civil. Ele estaria sob efeito de crack e foi preso por duas tentativas de homicídios, lesão corporal, dano qualificado e resistência à prisão.

Esclarecimento

O shopping Conjunto Nacional se pronunciou por meio de nota sobre o ocorrido na noite desta quarta-feira (27/11). Na publicação, a equipe esclareceu que registrou a ocorrência e tomou todas as medidas necessárias, prestando atendimento às vítimas e acionando a Polícia Militar.

