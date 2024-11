Andressa Urach surpreendeu os seguidores na terça-feira (26/11) ao revelar que o pai, Carlos Urach, sugeriu que ele participasse de gravações de conteúdo adulto com ela. Após a repercussão, o convite inusitado do pai levantou dúvidas se o ato poderia ser tipificado como crime.

Caso Andressa aceite a sugestão do pai, o ato é considerado incesto. No Brasil, o incesto não é crime, a não ser que seja praticado contra crianças e adolescentes. Se os envolvidos são adultos e não agem sob ameaça ou violência, não há proibição para a prática.





No entanto, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 603/21, de autoria do deputado federal Sanderson (PL-RS), e que prevê reclusão de um a cinco anos para quem mantiver relação sexual com pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã e ainda avô ou avó, seja parente consanguíneo ou por afinidade.



Na justificativa do projeto, o parlamentar classifica o incesto como prática "socialmente reprovável". "Ainda que a conduta não seja delituosa, a prática do incesto é rechaçada sob diversos outros pontos de vista. Sob o ponto de vista cível, por exemplo, existe uma clara preocupação do legislador em mitigar a possibilidade de união estável (ou casamento) entre parentes ascendente ou descendente", cita Sanderson.

Polêmica

Além de revelar a sugestão, Andressa Urach o criticou e disse estar "chocada". "Lembram que meu pai acabou comigo na imprensa, né? Falou coisas horríveis. Agora entendi de quem herdei essa veia artística. Eu não era a filha sem vergonha? Queria ver se tinha DNA? Me surpreende, hein? Se Andressa Urach é louca, o pai dela é pior ainda", disse a criadora de conteúdo adulto.

Uma das principais polêmicas envolvendo Andressa Urach é o fato de que o filho dela, de 19 anos, ter gravado conteúdo adulto para a mãe. Ela argumentou que não existia vulgaridade, e sim um trabalho. "Ele era apenas câmera, fez o trabalho dele. Se ele não fosse um bom funcionário, eu ia demiti-lo, assim como foi com outras pessoas", afirmou Andressa.

"Ele parou de gravar quando eu comecei a namorar, porque aí não era mais como antes. Eu não era uma atriz, mas sim a mãe dele com o namorado, uma coisa mais real", acrescentou.