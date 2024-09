SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A defesa de Gusttavo Lima recebeu a notícia da revogação de sua prisão com "muita tranquilidade e sentimento de justiça", afirmou em comunicado à imprensa publicado nas redes sociais do músico, na noite desta terça-feira (24).





"Gusttavo Lima tem e sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs", diz ainda a nota, publicada na esteira de investigações sobre jogos ilegais e lavagem de dinheiro que atingiram o sertanejo após suspeita de que ele teria ajudado duas pessoas investigadas a ficarem fora do país, mesmo com mandado de prisão em aberto.





A ordem de prisão havia sido dada pela juíza de primeira instância Andréa Calado da Cruz, no âmbito da Operação Integration, feita pela Polícia Civil de Pernambuco. Iniciada em abril de 2023, ela investiga uma organização criminosa que teria movimentado quase R$ 3 bilhões entre janeiro de 2019 e maio de 2023.





A decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, é válida apenas para a ordem de prisão preventiva - Gusttavo Lima segue sendo investigado pela suspeita de ligação com as chamadas bets.





"A decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que já se apresentou nos autos, contrariando inclusive a manifestação do Ministério Público do caso. A relação de Gusttavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave. Tudo feito legalmente, mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes e registro na Anac", diz ainda o comunicado de sua equipe.





"Oportunamente, medidas judiciais serão adotadas para obter um mínimo de reparação a todo dano causado à sua imagem."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia