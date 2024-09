Por Vanessa Ramos

O cantor Gusttavo Lima e a advogada e influenciadora Deolane Bezerra estão sendo investigados pela Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) devido a supostas ligações com um esquema de lavagem de dinheiro. A investigação, denominada Operação Integration, examina transações financeiras suspeitas envolvendo empresas de apostas ilegais.





A conexão entre os dois foi destacada em decorrência de movimentações financeiras semelhantes, especialmente em relação a uma empresa comum a ambos, a HSF Entretenimento. A organização está no centro das investigações, que revelam somas vultosas e negócios de alto valor sendo realizados.



Transações Financeiras Suspeitas



De acordo com o inquérito, a empresa Balada Eventos de Produções LTDA, de propriedade de Gusttavo Lima, recebeu R$ 8 milhões da HSF Entretenimento, pertencente a Darwin Henrique da Silva Filho. Este montante foi supostamente destinado à aquisição de um avião Cessna 560 XLS, que acomoda até nove ocupantes.





Além disso, a HSF Entretenimento estava envolvida em outra transação de grande valor: a venda de uma Lamborghini de R$ 4 milhões para a Bezerra Publicidade, que é controlada em 98% por Deolane Bezerra. A influenciadora também registrou transações financeiras com a Esportes da Sorte, outra entidade ligada a Darwin Filho.



Como Gusttavo Lima está envolvido na investigação?

Outro ponto intrigante das investigações é a ligação indireta de Gusttavo Lima com a HSF Entretenimento. A empresa J.M.J Participações LTDA, que pertence a José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, adquiriu um helicóptero da HSF. Ambos os sócios foram transportados para a Grécia por Gusttavo Lima em seu avião, um movimento entendido pela polícia como uma colaboração para a fuga do casal após a emissão de mandados de prisão contra eles.



Afinal, o que dizem as defesas?



A defesa de Gusttavo Lima argumenta que a prisão preventiva do cantor é injusta e sua tentativa de revogar o mandado é inspirada no caso de Deolane Bezerra. A Justiça, no entanto, ainda não tomou uma decisão final sobre o pedido de reconsideração.



Principais Transações Envolvendo Gusttavo Lima e Deolane Bezerra





- Recebimento de R$ 8 milhões pela Balada Eventos de Produções LTDA de Gusttavo Lima

- Venda de uma Lamborghini de R$ 4 milhões para a Bezerra Publicidade de Deolane

- Transações financeiras entre Deolane Bezerra e Esportes da Sorte





Medidas judiciais e próximas etapas



Na última segunda-feira, 23 de setembro, a Justiça determinou a soltura de Deolane e outros alvos investigados, mas impôs uma série de medidas cautelares que devem ser obedecidas. Contudo, a situação de Gusttavo Lima ainda está indefinida.





As movimentações entre Gusttavo Lima e a rede suspeita de lavagem de dinheiro continuam sendo analisadas, e uma transação de R$ 5,7 milhões da GSA, de Gusttavo Lima, através da PIX 365, levantou novas suspeitas. A juíza Andrea Calado apontou que essas transações seguem um padrão similar ao de Deolane Bezerra com a Esportes da Sorte, recomendando a prisão do cantor.





Neste cenário, os desdobramentos da Operação Integration continuam a ser acompanhados de perto, com mais revelações e movimentos esperados na delicada teia de transações que ligam Gusttavo Lima e Deolane Bezerra a empresas de apostas ilegais.