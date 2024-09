Gusttavo Lima teria ido para os Estados Unidos assim que soube do mandado de prisão

Ao que tudo indica, a informação de que teria a prisão preventiva decretada chegou ao Gusttavo Lima antes do tempo. Isso porque o cantor teria saído do Brasil, na tentativa de evitar ser preso. A viagem foi em tempo recorde, já que na noite de ontem, ele estava no Rio de Janeiro, onde curtia um evento.

Segundo o jornalista Reinaldo Gottino, Gusttavo Lima teria ido para os Estados Unidos assim que soube do mandado de prisão. O sertanejo é alvo da "Operação Integration", a mesma que prendeu Deolane Bezerra.