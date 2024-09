Gusttavo Lima teve a prisão decretada, nesta segunda-feira (23), pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. A decisão faz parte da investigação da “Operação Integration”, que apura um esquema de lavagem de dinheiro, e que resultou na prisão de Deolane Bezerra, no início do mês.

No entanto, o pedido de prisão preventiva do artista ainda pede a suspensão do porte de arma:

"Portanto, não vislumbrando, para o momento, nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública, ACOLHO o requerimento formulado pela autoridade policial e AFASTO a manifestação do Ministério Público de Pernambuco de ID Nº 182940240 e, por conseguinte, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS, SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO E EVENTUAL PORTE DE ARMA DE FOGO DOS REPRESENTADOS: BORIS MACIEL PADILHA CPF N° 023.464.034-07 E NIVALDO BATISTA LIMA CPF N° 040.510.071-03".

Além disso, a juíza responsável pelo caso, Andréa da Cruz, ainda escreve no documento: "O jogo do bicho, assim como outros jogos de azar, tem um efeito devastador sobre as famílias”. E que os jogos ilegais afetam: De forma mais cruel a classe trabalhadora, que se vê presa em ciclos de endividamento e desespero".