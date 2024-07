Depois de ser alvo da “CPI do sertanejo”, em 2022, o cantor Gusttavo Lima se envolveu novamente em uma polêmica envolvendo cachês milionários pagos por prefeituras do interior. Há dois anos, internautas investigaram possíveis irregularidades nos shows do “Embaixador”. Agora, ele vai receber R$ 1,1 milhão para uma apresentação em Santana do Ipanema (AL), paga pela prefeitura. Segundo o Censo 2022, o município tem 46,2 mil habitantes.





O show é uma das atrações da Festa da Juventude, tradicional evento da cidade que ocorre de 12 a 14 de julho. Além de Gusttavo Lima, a 60ª edição da festa também tem shows de Léo Santana e Mari Fernandez, que vão custar R$ 450 mil cada. Já o baiano Durval Lélys (ex-Asa de Águia) vai receber R$300 mil, enquanto Léo Magalhães vai ganhar R$ 250 mil para a apresentação na festa. Ao todo, os cachês somam R$ 2,55 milhões.





Os contratos foram assinados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Conforme o Portal da Transparência, os recursos utilizados não são vinculados a impostos. O Estado de Minas questionou a origem dos recursos e qual seria o retorno financeiro para a cidade, mas ainda não obteve respostas. O espaço segue aberto.





O município é governado por Christiane Bulhões (MDB) — irmã do deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL). Nas redes sociais, os moradores da cidade comemoram as atrações, que incluem ainda Henry Freitas, Zezo, Heitor Costa e Marcynho Sensação. A Lei Orçamentária Anual do município prevê que R$ 6,8 milhões sejam investidos no setor de cultura em 2024. Os cachês divulgados totalizam R$ 37% do montante destinado à pasta.





Essa não é a primeira vez que Gusttavo Lima se envolve em polêmicas por causa dos cachês milionários. Em 2022, após o movimento nas redes sociais que expôs os valores pagos ao Embaixador e a outros sertanejos, foi aberta uma investigação no Ministério Público. Na época, 35 cidades tiveram que explicar os gastos. Gusttavo Lima era o nome que mais aparecia.





Em meio a críticas, ele fez uma transmissão ao vivo no Instagram e disse que nunca se beneficiou com dinheiro público. No final, ele chorou e qualificou os episódios recentes como uma “perseguição”. “Não é porque é uma prefeitura que vou deixar de cobrar o meu valor, pois tenho contas e funcionários para pagar. Quando o boleto chega no fim do mês, não tem choro e não tem vela”, disse, na época.