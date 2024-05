Novo contrato foi celebrado na sede da gravadora no Rio

Um dos grandes nomes da música nacional na atualidade, a cantora Mari Fernandez deixou a gravadora Sony e assinou com a Som Livre na última terça-feira (29). A equipe da gravadora preparou uma grande recepção para a artista em sua sede, no Rio de Janeiro (RJ).

Para a celebração, o local se transformou em um bar, criando uma alusão ao EP que lançaram juntos na semana anterior, intitulado Mari no Barzinho Ao Vivo no RJ - Do Jeito Que o Povo Gosta. O projeto visa homenagear o inicio da carreira da artista, quando ela ainda cantava em bares e botecos.

O repertório do álbum mescla estilos como piseiro, pagode, funk e sertanejo.

“Mari Fernandez é uma artista única e é uma enorme honra para nós que ela tenha escolhido a Som Livre para os próximos anos da sua carreira. Mari vem quebrando barreiras e preconceitos, e ocupando novos espaços na música. É essencial que haja a cada dia mais artistas como ela, mulheres talentosas e versáteis escrevendo a história da nossa música”, comenta Marcelo Soares, presidente da Som Livre.

“Esse é um passo super importante na minha carreira, agradeço a Deus por essa oportunidade. Tô muito feliz por ter a Som Livre ao meu lado nessa nova fase apoiando o meu trabalho e da forma como estou sendo recebida. Tenho certeza que essa parceria vai ser uma virada de chave, e o público pode esperar muitas novidades por aí!”, comemora Mari Fernandez.

A cantora, em apenas três anos de carreira, soma mais de 31 milhões de ouvintes no Spotify, cerca de 2 bilhões de visualizações no YouTube, 3 bilhões de streams nas plataformas de músicas e 10 milhões de seguidores nas redes sociais.

Com apenas 23 anos, Mari é considerada uma das grandes hitmakers da atualidade e reúne grandes públicos

por onde passa. Prova disso é ter emplacado 11 músicas ao mesmo tempo no ranking das principais plataformas, sendo oito delas faixas do seu primeiro audiovisual, Mari Fernandez Ao Vivo Em Fortaleza.

Em 2023, a cantora também garantiu o seu espaço no Top Artistas Femininas em todo o mundo no Spotify, se destacando na 12ª posição entre 20 artistas de diferentes países que cantam em espanhol ou português.

Seus hits já ultrapassaram fronteiras e chegaram a mais de 180 países.