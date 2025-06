Acidente entre ônibus de viagem e carreta congestiona BR-381, na Grande BH

Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta complica o trânsito da BR-381, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (4/6). O trânsito na marginal e da faixa da direita estão bloqueados. O motorista de um os veículos ficou ferido.

Segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu por volta das 6h, na altura do quilômetro 481 da rodovia, no sentido Belo Horizonte. Conforme os registros, o caminhão bateu lateralmente contra o ônibus, na marginal da rodovia. Com o impacto, o ônibus colidiu contra a mureta de proteção da pista.

O condutor do ônibus foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves. Ainda de acordo com a Arteris, o ônibus não tinha nenhum passageiro.

Já o condutor da carreta não se feriu.

Imagens captadas pela reportagem indicam que o ônibus atingiu uma rampa de acesso para pedestres. A parte frontal do ônibus e da carreta foram danificadas, assim como o parabrisade ambos os veículos.

Houve vazamento de óleo na pista e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais também atende à ocorrência.

O trânsito na marginal e da faixa da direta da pista expressa estão bloqueados até a remoção dos veículos. Às 7h, o trecho contabiliza nove quilômetros de fila, até Betim.