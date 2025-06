Bandidos causam acidente e roubam motociclista no interior de Minas

Dois jovens, de 20 e 21 anos, foram presos depois de causarem um acidente de trânsito e roubarem uma motociclista na zona rural de São Domingos do Prata, na Região Central do estado. Uma adolescente, de 16, também foi apreendida por receptação.

Conforme o boletim de ocorrência, a motociclista, de 26 anos, trafegava na rodovia LMG-820, na altura da Comunidade de Selva, quando dois suspeitos em outra motocicleta invadiram a contramão da pista e provocaram uma colisão frontal. As motos tiveram a parada forçada e um dos suspeitos anunciou o assalto e levou o veículo da mulher.

Testemunhas que também seguiam em veículos na rodovia viram os suspeitos fugindo e os seguiram até a zona rural do município vizinho de Bela Vista de Minas. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e, com base nas informações repassadas, encontraram os suspeitos no município.

De acordo com os registros, a moto levada no assalto foi recuperada em uma casa. Também foram apreendidos com os suspeitos a moto usada no roubo, uma réplica de arma de fogo, dois capacetes, dois pares de roupa usada no roubo e um celular.

Os militares também recolheram uma placa de outro veículo; uma chave de fenda; um cartão de crédito com o nome de terceiros; uma chave mixa, que permite abrir fechaduras e cadeados sem a chave original, e um par de botinas.

Ainda segundo o boletim, uma adolescente de 16 anos também foi apreendida por receptação. O trio foi levado, juntamente dos materiais, à Delegacia de Polícia Civil em São Domingos do Prata, que segue com o caso.