MG: motorista embriagado atropela jovem com autismo e deficiência auditiva

Um motorista de 40 anos foi preso em flagrante por atropelar um jovem de 20 anos com deficiência física e mental em Luisburgo (MG), na Zona da Mata. O carro também atingiu uma casa.

O acidente aconteceu durante a noite. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima tem deficiência auditiva e tem diagnóstico do transtorno do espectro autista (TEA). Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico no pronto-socorro com um quadro de saúde instável. Não se sabe o atual estado de saúde do jovem atropelado.

Com o impacto do acidente, o carro também atingiu uma casa, na Rua Maria Nice dos Santos.

Conforme os registros, o veículo teve a parte dianteira e traseira danificadas.

O motorista apresentava sintomas de embriaguez. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e teve o veículo removido ao pátio credenciado do Detran.