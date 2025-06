Operação da PM apreende 14 motos usadas em ‘rolezinho do grau’, em Betim

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu, na noite desse domingo (1º/6), 14 motos usadas em um “rolezinho do grau”, em que os pilotos empinam motos em alta velocidade. A apreensão aconteceu no bairro Icaivera, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Cinco desses veículos foram abandonados.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores da região denunciaram o evento na Avenida Yete e os militares chegaram às 18h19. No local, o documento descreve que diversos indivíduos eram vistos empinando motos, sem placas e retrovisores, em uma espécie de exibição não autorizada.

Os militares fizeram uma operação de cerco e bloqueio e abordaram nove motociclistas. Conforme os registros, cinco deles abandonaram os veículos antes da abordagem e fugiram para uma região de mata.

De acordo com a PM, a conduta dos motoristas infringe o artigo 308 da Lei nº 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que “tipifica o crime de participação em corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada, praticada na direção de um veículo automotor em via pública, desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada”.

Os suspeitos abordados foram autuados por meio do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e assumiram o compromisso de comparecer ao Juizado Criminal de Betim para depoimento.

Em redes sociais, pessoas que acompanhavam o evento registraram a apreensão do veículo e suspeitos algemados sob os dizeres de "Deu ruim" e "Tá fácil pra infrator não, galera".

Os motociclistas que fugiram ainda não foram localizados. Os 14 veículos foram removidos para o pátio do Detran.