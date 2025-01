Dois jovens, de 20 e 21 anos, ficaram feridos depois de fugirem de uma abordagem policial na noite da última quarta-feira (1/1) em Governador Valadares, no Leste de Minas Gerais. A dupla participava de um evento de “rolezinho” por volta das 19h, no Bairro Lagoa Santa, quando os militares chegaram e deram ordem de parada. Os motoqueiros, segundo o boletim de ocorrência, faziam malabarismos e andavam com os veículos como se estivessem “esquiando”.

Com a presença policial, os rapazes saíram do local em alta velocidade, passando entre carros no local. Ao acessarem a ciclovia da orla da lagoa, perderam o controle direcional e colidiram entre eles. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, pedestres que faziam caminhada no espaço público quase foram atropelados.

Um dos motociclistas, de 20 anos, era inabilitado. Ele teve fratura no braço, foi internado em um hospital particular na cidade e vai passar por uma cirurgia. O condutor do outro veículo de quatro rodas, de 21, também se feriu e foi socorrido no Hospital de Pronto-Socorro (HPS). Ao receber alta médica, seguiu para a delegacia.

O que também chamou a atenção dos policiais é que as motocicletas tinham o sinal de identificação adulterado. Uma delas, inclusive, com um dispositivo que levanta a placa para evitar ser flagrado pela fiscalização. Por causa da fraude, os dois condutores receberam voz de prisão. Os veículos foram apreendidos.