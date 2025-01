Um grave acidente no quilômetro 708 da BR-116, próximo a Muriaé, na noite dessa quarta-feira (1/1), quando uma carreta carregada com carga de cerveja tombou sobre três carros que estavam no acostamento. Três pessoas ficaram feridas, uma em estado grave.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta de cerveja seguia no sentido Sul, de Muriaé para Laranjal. A carga vinha do Nordeste e tinha como destino o Rio de Janeiro.





O motorista, segundo a PRF, teria perdido o controle do veículo numa curva e tombou. Ele ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado, sendo levado em estado grave, para o Hospital São Paulo, em Muriaé.





Os três veículos atingidos estavam parados na beira da estrada, fazendo a segurança da carga de outra carreta, que transportava macarrão, que tombou, no mesmo local, na véspera.





Uma equipe de peritos da Polícia Civil esteve no local. A rodovia não chegou a ser interditada, já que a carreta foi parar fora do acostamento.