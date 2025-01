Um ônibus metropolitano e um ônibus de viagem da empresa Saritur se envolveram em uma acidente na Rua dos Carijós, próximo ao Shopping Tupinambas, no Centro de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (2/1). O trânsito no local está bloqueado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), houve uma colisão lateral. No momento do acidente, cinco pessoas ocupavam os dois veículos. Todos tiveram ferimentos leves.

O motorista de um dos coletivos teve ferimentos mais aparentes e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), juntamente com outros passageiros também feridos.

O acesso à Rua dos Carijós pela Avenida do Contorno está bloqueado Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

A BH Trans informou que o acesso da Avenida do Contorno para a Rua dos Carijós está fechado, com os carros seguindo apenas na Avenida do Contorno.

A reportagem entrou em contato com a Saritur e com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG) e aguarda retorno.