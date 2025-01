Queda de árvore interdita casas e deixa famílias desalojadas em BH

O primeiro dia de 2025 começou com um grande susto para alguns moradores da Vila Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Uma árvore de grande porte caiu sobre oito imóveis em um terreno no Beco do Alemão.

Uma casa ficou completamente destruída e outras quatro foram interditadas pela Defesa Civil da capital, que não deu detalhes do impacto nas estruturas. O órgão foi acionado por volta das 7h40 desta quarta-feira (1/1).

O susto foi grande, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. No entanto, o prejuízo forçou a Defesa Civil a emitir oito notificações de risco e deixou cinco famílias desalojadas. Essas pessoas foram acolhidas temporariamente por parentes próximos, enquanto aguardam soluções para o problema.

Para ajudar quem foi impactado, a Defesa Civil entregou itens básicos, como cinco cestas de alimentos, além de 13 colchões, cobertores e lençóis. Até telhas de fibrocimento — oito no total — foram distribuídas para ajudar nos reparos emergenciais.

Risco geológico

Desde segunda-feira (30/12), todas as nove regionais da cidade estão sob alerta da Defesa Civil para risco de deslizamentos e desmoronamentos. O comunicado é válido até a próxima sexta-feira (3/1).

O solo encharcado, devido às chuvas ininterruptas dos últimos dias, oferece perigo em terrenos com alto risco geológico - situação que, muitas vezes, são de desconhecimento dos seus moradores. Esse período, que pode favorecer a possibilidade de deslizamentos de terra, exige que a população redobre o cuidado em áreas de encostas.

A recomendação da Defesa Civil é que a população mantenha atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Com 13 dias consecutivos de chuvas, a capital acumulou até 7h30 desta quarta 306 milímetros (mm), ou seja, 92,5% da média climatológica estimada para dezembro, que é de 339,1 milímetros, conforme a Defesa Civil da capital.