Depois dos alagamentos, o Corpo de Bombeiros fez um pente-fino na área para verificar se havia mais riscos ou pessoas precisando de ajuda. Felizmente, não surgiram novas ocorrências. A corporação ainda aproveitou para dar orientações de prevenção aos moradores sobre como se proteger em situações parecidas.





Mortes no período chuvoso





As chuvas intensas continuam causando tragédias em Minas Gerais. Nesta quarta, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG) confirmou a 11ª morte do período. A vítima, uma mulher de 22 anos, morreu na segunda-feira (30/12) no município de Alterosa, no Sul do estado, após ser arrastada por uma tromba d’água enquanto pescava em um córrego nos fundos de sua propriedade.





A chuva torrencial que atingiu o município por volta das 16h40 fez com que a mulher fosse levada pela correnteza. As buscas começaram no mesmo dia, mas o corpo só foi encontrado na manhã seguinte, preso entre galhos no córrego.





Desde o início do período chuvoso, em 27 de setembro, outras tragédias foram registradas: três mortes em Ipanema e duas em Raul Soares, no Vale do Rio Doce, além de uma vítima em Uberlândia, Maripá de Minas, Capinópolis, Coronel Pacheco e Nepomuceno.