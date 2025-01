Um homem, de 27 anos, foi preso depois de dar uma garrafada em um cantor sertanejo durante show de virada de ano no município de João Pinheiro, Região Noroeste de Minas Gerais. A vítima foi o cantor Benício, da dupla sertaneja Hermes e Benício.





Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na madrugada desta quarta-feira (1º/1) o homem atingiu a vítima sob alegação de ciúmes.

De acordo com o autor, ele fez uso de bebida alcoólica e havia visto a esposa beijando o cantor durante celebração de ano novo na casa de eventos Lions Clube João Pinheiro.

Ainda segundo o homem, depois do flagrante ele pegou uma garrafa de cerveja e atingiu o rosto de Benício com uma garrafa.

O cantor foi socorrido por integrantes da banda e levado até a Unidade de Pronto Atendimento de João Pinheiro, onde ele ainda está em observação.

A vítima, representada pelo advogado, afirmou que estava no evento com a dupla, Hermes, quando o autor subiu no palco com uma garrafa de vidro e desferiu o golpe. Ainda segundo ela, o homem tentou voltar ao palco para mais agressões, mas foi detido por terceiros. Testemunhas confirmaram a versão da vítima.

O agressor foi preso e encaminhado à 206ª Companhia de Polícia Militar no município.