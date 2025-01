Um homem, de 52 anos, foi morto a facadas pela esposa na noite da virada de ano, nessa terça-feira (31/12), no Bairro Jardim Leblon, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A motivação teria sido ciúmes.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o casal estava em casa quando a mulher, de 53 anos, golpeou o homem com uma faca no pescoço.

Os militares iniciaram uma busca pela região e encontraram a suspeita. Segundo ela, a motivação do crime foi ciúmes, uma vez que a vítima estaria a traindo.

Uma testemunha relatou que encontrou a bengala da autora na rua e foi em direção à residência do casal para entregar à mulher. Ao chegar no local, se deparou com a vítima caída no chão e pediu socorro aos vizinhos, que chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a equipe do Samu, a facada atingiu a artéria carótica.

Outra testemunha relatou aos militares que o casal tem um vasto histórico de agressões entre si.

A autora foi presa e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.