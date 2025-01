Um corpo em estado de decomposição encontrado no Rio das Velhas, em Lassance, no Norte de Minas, pode ser do idoso de 83 anos que foi jogado de uma ponte em Inimutaba, na Região Central do estado.

O cadáver foi avistado por um morador da cidade de Beltrão, que ligou imediatamente para o Corpo de Bombeiros.





Uma equipe foi enviada ao local, onde o corpo foi avistado e foi feito o resgate. A se confirmar se o corpo do idoso, este terá se deslocado por 180 quilômetros, desde o ponto da queda, do alto de uma ponte em Inimutaba.





O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Pirapora. Amostras de DNA de parentes foram colhidas para ajudar na identificação.





História funesta





A história da morte do idoso é funesta. Segundo relatos de policiais, o idoso queria suicidar, mas não queria fazê-lo sozinho. Por isso, conversou com o sobrinho e o convenceu a morrer junto com ele.





Os dois foram, então, até a ponte da cidade, e lá, o sobrinho atirou o tio no rio. Este teria contado que tinha pensado em se matar, junto, mas desistiu da ideia e deixou o local.