A mineradora Vale emitiu uma nota na manhã deste domingo (29/12) informando que parte da estrada da Cambota, em Barão de Cocais, Região Central de Minas Gerais, está interditada. O trecho é próximo a um talude que passa por obras de estabilização.

Segundo a empresa, o fechamento da via é uma medida de segurança pelo risco de deslizamento devido às chuvas que ocorreram na região e atende a um protocolo do Departamento de Estrada de Rodagem de Minas Gerais (DER). A área está liberada para empregados da Vale e de empresas que atuam na estabilização do talude e tem as atividades monitoradas.





Para os moradores, a mineradora afirma que irá disponibilizar transporte entre a comunidade de Água Limpa e Barão de Cocais.





O medo como companhia

Os habitantes de Barão de Cocais convivem com o medo de morar próximo à barragens. Em agosto de 2022, a barragem da Vale intitulada Sul Superior, localizada na Mina de Gongo Soco, teve nível de emergência reduzido de 3 para 2. Ela se encontrava em nível máximo desde 2019 e, depois de passar por investigações geotécnicas, apresentou condição de estabilidade da estrutura, segundo a Agência Nacional de Mineração (AMN).





Em outubro deste ano, sirenes do sistema de emergência da Anglo Ashanti foram acionadas indevidamente pela sexta vez. Na época, a mineradora informou que “houve o acionamento indevido” e que todas as barragens estão seguras e estáveis. O erro da empresa gerou protesto de moradores.

Em caso de rompimento da estrutura, os rejeitos podem atingir até 5 mil pessoas que vivem no entorno.