O boletim da Defesa Civil de Minas Gerais divulgado neste domingo (29) confirma a nona morte registrada no atual período chuvoso, iniciado em 22 de setembro. A vítima mais recente é um idoso de 78 anos, arrastado pela correnteza após o transbordamento do Ribeirão Menezes, em Nepomuceno.

O idoso foi encontrado já sem vida próximo de um carro e um homem. De acordo com o relato do indivíduo, de 54 anos, ele e a vítima estavam dentro do veículo e passavam pela estrada de acesso a Nazaré de Minas, na zona rural de Nepomuceno, quando a enxurrada encobriu completamente a via.



Ele e o idoso decidiram abandonar o veículo, mas ambos foram arrastados pela força das águas. O motorista conseguiu se agarrar a uma árvore e, após o nível da água diminuir, localizou o passageiro, que já estava sem vida em um ponto da estrada.



No local, o Corpo de Bombeiros isolou a área e prestou apoio ao motorista e aos familiares que já se encontravam próximos. A perícia técnica foi acionada para os procedimentos necessários.

Segundo o órgão, a força das águas causou a inundação de aproximadamente quatro casas no bairro Vila Menezes e deixou submersa uma ponte que dá acesso à comunidade de Nazaré de Minas, impedindo a passagem. Um veículo ocupado por três pessoas foi surpreendido pela enxurrada e arrastado. Enquanto dois ocupantes conseguiram escapar, o idoso, que era passageiro, foi levado pela correnteza e encontrado sem vida posteriormente.





O boletim também menciona o desabamento de uma casa no bairro Paraíso, na região Leste de Belo Horizonte, que resultou em três mortes. No entanto, essas vítimas ainda não foram contabilizadas como relacionadas às chuvas. Segundo a Defesa Civil, "residência de dois andares já havia sido vistoriada pela Defesa Civil Municipal de BH em 2022 e orientado os moradores sobre os riscos, existência de fissuras, trincas, porém na época da vistoria o risco não era imediato."

Números alarmantes



Com as chuvas, Minas Gerais já registra mais mortes do que em todo o último período chuvoso, entre setembro de 2023 e março de 2024, quando foram contabilizados seis óbitos. Até o momento, as vítimas confirmadas são:

Um idoso em Nepomuceno

Um casal em Raul Soares

Três pessoas em Ipanema

Uma vítima em Uberlândia

Outras mortes em Maripá de Minas e Coronel Pacheco

Além disso, 34 municípios mineiros decretaram situação de emergência (veja lista abaixo). O número de desabrigados – aqueles que dependem de abrigos públicos – chegou a 154 pessoas, enquanto 1.018 estão desalojadas, abrigadas em casas de parentes ou amigos.

Previsão do tempo

A Defesa Civil alerta para a continuidade das chuvas nos próximos dias, com intensidade variando de fraca a forte. Na região Sul de Minas, os acumulados podem chegar a 50 mm, enquanto na Zona da Mata, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Oeste Mineiro, são esperados índices superiores a 60 mm.

As temperaturas máximas devem alcançar 27°C nessas regiões. Já no Norte do estado, onde a probabilidade de chuva é baixa, os termômetros podem marcar até 30°C.

Na capital mineira, a previsão é de sol entre nuvens, com períodos nublados e alta probabilidade de precipitações, incluindo pancadas e tempestades isoladas ao longo do dia.

Municípios em Situação de Anormalidade

Brazópolis

Galiléia Mendes Pimentel

Rochedo de Minas Guaranésia Uberaba Tapira Conselheiro Pena Alfenas Carlos Chagas São José da Safira São Geraldo do Baixio Franciscópolis Ouro Verde de Minas

Novo Oriente de Minas Virgolândia Curral de Dentro Glaucilândia Malacacheta Sem-Peixe Salinas Capelinha Dom Silvério Conceição do Pará (Em estado de calamidade pública) Pequeri Tocantis Leopoldina Antônio Carlos Coronel Fabriciano Santo Antonio do Aventureiro Pedra Bonita Bugre Raul Soares Carmo da Mata