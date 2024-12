Três crianças e um adolescente foram arremessados de um carro durante um acidente neste sábado (28/12) na BR-356, em Muriaé, na Zona da Mata mineira. Todos estão internados em uma UTI pediátrica, informou o Corpo de Bombeiros. O motorista e a esposa dele, ambos de 29 anos, tiveram ferimentos leves. O grau de parentesco entre o casal e as outras vítimas não foi informado.

Questionado pelos militares, o homem disse que perdeu o controle da direção e capotou várias vezes. Ele e a mulher foram estabilizados pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital.

As outras três vítimas estavam no banco de trás do automóvel e acabaram arremessadas no momento em que o carro capotava na rodovia. O veículo parou no acostamento de cabeça para baixo. Uma das crianças, de 10 anos, sofreu um traumatismo cranioencefálico grave e perdeu a consciência durante o atendimento prestado pelo Samu. “Foi necessário entubar a paciente antes de encaminhá-la para a UTI pediátrica”, disse a corporação.

Outras duas crianças, de 9 e 5 anos, apresentaram cortes na região do supercílio e estavam perdendo a consciência durante o atendimento. Elas também foram levadas para a UTI pediátrica. O quadro clínico não foi divulgado.

A outra vítima, de 12 anos, sofreu ferimentos leves pelo corpo. Ela estava estável e também foi encaminhada ao hospital para atendimento.