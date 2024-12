O tempo em Belo Horizonte neste domingo (29/12) segue fechado, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima registrada foi de 18ºC, por volta das 8h, e a máxima prevista para o dia é de 23ºC.

Pela manhã a capital tem muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, enquanto na parte da tarde e da noite também são esperadas trovoadas para acompanhar a precipitação. O mesmo cenário deve se repetir ao longo da semana. O Inmet prevê pancadas de chuva e trovoadas até quinta-feira (2/1).

A Defesa Civil da capital mineira também emitiu um alerta para chuvas fortes até a manhã desta segunda-feira (30/12). O órgão da prefeitura prevê pancadas de 40 a 60 mm, com raios e rajadas de vento que podem chegar até 50 km/h.





De acordo com os dados das Estações Hidrometeorológicas da prefeitura, todas as regionais já ultrapassaram a média de precipitação do mês de dezembro - 339,1 mm. O destaque fica para a regional Nordeste, com 453,4 mm de chuva até a manhã desta segunda, cerca de 133% do previsto.

Devido às fortes chuvas que atingem a cidade, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada, e pede para que sejam evitadas áreas de inundação e ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos. Em caso de rachadura nas paredes ou surgimento de fendas no terreno, a recomendação é acionar imediatamente o órgão no número 199.



ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em dezembro até 6h do dia 29/12/2023: